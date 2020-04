Reino Unido registra por primera vez más de 700 muertos por coronavirus en un solo día

Reino Unido ha confirmado este sábado 708 muertes por coronavirus en las últimas 24 hora, lo que supone su mayor cifra de fallecimientos en un día. La cifra total de muertos por covid-19 asciende a 4.313, lo que convierte al país en la quinta nación con mayor número de decesos en el mundo.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio británico de Salud, las infecciones por coronavirus han aumentado en 3.735 casos en las últimas 24 horas, elevando la cifra total de afectados a 41.903.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 4 April, a total of 183,190 people have been tested of which 41,903 tested positive.

As of 5pm on 3 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 4,313 have sadly died. pic.twitter.com/XOGZ8TvAOR

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 4, 2020