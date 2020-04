Casa Blanca: Oferta de EE.UU. a Nicolás Maduro «es demasiado generosa»

El gobierno de Estados Unidos ha sido clave en visibilizar la crisis en todos los órdenes que padece Venezuela y tomar medidas en el camino hacia la recuperación de la democracia en la nación sudamericana

En entrevista con Venezuela 360 de la Voz de América, el director de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, encomendó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, estudiar con seriedad el plan presentado por la administración de Donald Trump para la creación de un gobierno de transición.

Ni Nicolás Maduro ni el presidente interino Juan Guaidó formarán parte de este plan.

Claver-Carone, quien es también asesor de seguridad de Donald Trump, aseguró que la propuesta de la Casa es “demasiado generosa” y advirtió a Maduro que “quienes confrontan a la justicia norteamericana siempre acaban mal”. Hace unas semanas, el fiscal General de EE.UU. William Barr, presentó cargos formales contra el líder venezolano por narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.

Carolina Valladares, (VOA): ¿Los últimos movimientos de Estados Unidos en la región, incluido el anuncio de mayor presencia militar, indicarían que a EE.UU. se le está agotando la paciencia con Venezuela?

Mauricio Claver-Carone, asesor del presidente Donald Trump para Asuntos Hemisféricos (Claver-Carone): Indudablemente lo que estamos viendo en la actualidad es un régimen con un líder que básicamente ha usurpado todos los poderes del estado para ponerlos al servicio del narcoterrorismo. Eso no lo habíamos visto desde los años 80 con Manuel Noriega en Panamá, lo cual crea una coyuntura en la cual tenemos que tomar en serio este riesgo a nuestros vecinos, a nuestros aliados, a la región y evidentemente a los ciudadanos de Estados Unidos.

(VOA): Nicolás Maduro ha dicho que rechaza la oferta de Estados Unidos. ¿Cuál es el camino que le queda por delante a la administración Trump en relación con Venezuela?

(Claver-Carone): Hemos sido muy pacientes. Obviamente la presión máxima empezó en enero de 2019. La iniciativa que se le ofreció ahora es generosa, yo creo que quizás demasiado generosa, por lo que debería considerarla muy de cerca. Creo que es el momento en el que el sentido común debe prevalecer. Deben estudiar bien esta gran oportunidad porque estas oportunidades no siempre se presentan. Seguramente Nicolás Maduro hoy en día se arrepiente de no haber tomado oportunidades que tuvo hace tres meses o hace seis meses y nuevamente no quisiéramos que se arrepintiera en tres o seis meses por no haber tomado esta oportunidad. Que tome el tiempo, no demasiado tiempo, pero que use su sentido común. No es el momento de ver quién es más macho. Es momento de ver qué es lo mejor para su país y para el pueblo de Venezuela.

(VOA): Hace justo seis meses hubo un proceso de diálogo en Noruega que de alguna forma buscaba esta salida a la crisis. ¿Por qué ahora Estados Unidos, y no antes, sí apoya un proceso de diálogo?

(Claver-Carone): Pero en ese momento Nicolás Maduro usó ese proceso para alargar el tiempo, para gastar el tiempo, y no lo tomó con seriedad. Obviamente ha visto que debido a eso la presión se ha incrementado. Obviamente, hay un bloqueo al gobierno de su país. Obviamente, ahora tienen un proceso judicial en su contra y también estamos viendo el incremento histórico en los activos de militares de Estados Unidos en la región, con lo cual, francamente todas las opciones, como ha dicho el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Debería tomar esta oportunidad en serio. Está en una coyuntura: aquellos que cooperan con la justicia norteamericana siempre salen mucho mejor que ellos que confrontan a la justicia norteamericana. Haya sido Manuel Noriega, haya sido “El Chapo” Guzmán, haya sido Pablo Escobar. Los que confrontan a la justicia norteamericana siempre terminan mal. Eso no es lo que queremos para Venezuela. Nosotros seguimos comprometidos para que Venezuela tenga una transición pacífica y democrática. Tienen una oportunidad y una iniciativa diplomática de parte del Departamento de Estado. Deberían tomarla, estudiarla con seriedad y poder llevar a cabo este proceso de transición porque aquí no hay manera que, con el sentido común, puedan ver una perspectiva en la cual Nicolás Maduro esté en una posición mejor en tres meses que la que está actualmente.

(VOA): Ustedes han agotado la vía judicial, presentando cargos contra Maduro por narcotráfico, la vía diplomática, con la propuesta de diálogo, y la vía económica, con las sanciones. Hablando de la vía militar, ¿cuál sería la opción?

(Claver-Carone): Aquí al fin y al cabo no estamos al cien por cien de la presión máxima que iniciamos en enero de 2019. Nosotros no queremos llegar a la presión máxima. Queremos seguir un proceso, en el cual estamos ahora en un 60 o 70 por ciento, que permita ver una transición democrática y pacífica. Esa oportunidad todavía existe y es la que quisiera ver desarrollarse. Creo que esa iniciativa la tienen sobre la mesa, el mecanismo lo tienen sobre la mesa, y deberían aprovecharla.

(VOA): Estados Unidos ha ofrecido un proceso de diálogo en el que dibuja un escenario sin Guaidó y sin Maduro. ¿Significa esto que la estrategia de apoyar a Juan Guaidó ha fracasado?.

(Claver-Carone): Totalmente lo contrario. Estamos en la situación donde estamos debido al liderazgo internacional de Juan Guaidó y a la crisis que tiene Nicolás Maduro. La comunidad internacional está dispuesta, ahora con el coronavirus, a ayudar muy fácilmente con más de 2.000 millones, que es lo que Guaidó ha anunciado que hace falta. Pero reconoce al gobierno de Juan Guaidó, no a la narco-dictadura que francamente lleva acabo Nicolás Maduro.

(VOA): Ahora, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa de Venezuela, ha dicho que esta nueva estrategia de Estados Unidos para Venezuela es una forma de dejar de hablar de lo que pasa en Estados Unidos en relación con la situación con el coronavirus. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Arreaza?

(Claver-Carone): Primero, nadie tiene un problema más grande con el coronavirus que Venezuela. Obviamente ellos no están reportando y no están hablando sobre la realidad de cómo está afectando el coronavirus al pueblo venezolano. Estados Unidos sigue siendo la economía más poderosa del mundo y el país más desarrollado del mundo. Nosotros vamos a sobrepasar esta crisis del coronavirus de la misma manera que hemos sobrepasado todas las crisis en la historia de Estados Unidos. No tenemos la menor duda. Desafortunadamente, Venezuela, debido a Nicolás Maduro, no está en esa misma posición, por lo que deberían pensar primero en su pueblo, en su futuro y en poder llevar a cabo un gobierno de coalición de transición para que Venezuela pueda acceder a la ayuda internacional, incluyendo la de los Estados Unidos. Una ayuda que necesita para no solamente sobrepasar la crisis del coronavirus en Venezuela, pero la crisis del narcoterrorismo en Venezuela y la crisis de la democracia que ha causado Nicolás Maduro.