McDonald’s pide disculpas luego de que uno de sus locales en China prohibiera el ingreso de «personas negras» por miedo al covid-19

La cadena estadounidense McDonald’s ha pedido disculpas, debido a que uno de sus restaurantes en China prohibía el ingreso a ciudadanos africanos, quienes denuncian ser objeto de discriminacion en territorio chino durante la pandemia del nuevo coronavirus, informa la agencia AFP.

Las disculpas de la cadena de restaurantes de comida rápida tienen lugar después de que en las redes sociales se viralizaran imágenes de un aviso colgado en la entrada de un McDonald’s de la ciudad de Cantón, en el que se notificaba que a las «personas negras» no se les permitía ingresar «por el bien de su salud».

@McDonalds These signs are being posted in McDonald’s restaurants in China after Africans are being blamed for Covid+19 pic.twitter.com/EULdr8fBQe

— Will (@Will36115099) April 13, 2020