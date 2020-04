Habitantes de Wuhan dudan a la versión del Gobierno de que ya no hay ni un solo contagiado

Hay aún pacientes en los hospitales. Pero aunque no muestran síntomas, dan positivo en las pruebas. La población pide que no les den de alta pues podrían desatar otro contagio. Y el miedo persiste, pues no hay credibilidad para la versión del Gobierno de que hay cero enfermos

Funcionarios chinos dicen que no hay pacientes de coronavirus en los hospitales de la provincia de Hubei, cuya capital, Wuhan, fue el epicentro de la pandemia global. Muchos residentes y observadores extranjeros, sin embrago, ven con escepticismo la aseveración del Gobierno.

“Dado el problema de asimetría de la información que enfrentamos, mi instinto me dice que este informe de cero pacientes no es más que un show político luego que las autoridades dijeran que no hace falta tratamiento para los pacientes recuperados que vuelven a dar positivo”, dijo un residente de Wuhan a la Voz de América por una red social.

El residente pidió ser identificado solo como Sr. Yang, por razones de seguridad.

¿Un show político?

China monta el show político porque “el daño de cerrar las fábricas ha tenido un impacto en el regimen, peor aún que el del virus”, agregó Yang.

Yang se refería a comentarios hechos por Jian Yahui, un funcionario de la Comisión Nacional de Salud de China, quien dijo el viernes que el número de pacientes en Wuhan era de 47, de los cuales más de 30 no mostraban síntomas, aunque seguían dando positivo en las pruebas.

Estos pacientes ya no necesitan tratamiento, aseguró Jian, según un informe del diario estatal Global Times.

El informe citó luego a Yang Zhanqiu, subdirector del departamento de Biología Patógena de la Universidad de Wuhan, diciendo que a estos pacientes no se les permitirá salir del hospital hasta tener dos pruebas con resultados negativos, un estándar nacional para dar de alta que ayuda a calmar las preocupaciones del público. Pero el lunes, funcionarios de Salud de Wuhan y de la provincial de Hubei, aseguraron no tener un solo paciente con coronavirus.

Estadísticas oficiales indicaron que, el lunes, la provincia tuvo 68.128 pacientes, de los cuales 4.512 fallecieron y el resto fueron dados de alta. Entre los fallecidos hubo 3.869 personas de Wuhan que murieron. La ciudad aseguró el viernes no tener ya ningún paciente de coronavirus.

Eso desató preocupación pública sobre los pacientes recuperados que continúan dando positivo y si ellos aún siguen siendo contagiosos.

En la red social Weibo la mayoría de los ciudadanos cibernéticos, aplaudieron los logros de la ciudad en el tratamiento del coronavirus y la aseveración china de haber tenido éxito en su lucha contra el virus.

Residentes escépticos de Wuhan

Mientras algunos residentes de Wuhan han expresado su escepticismo, otros han mostrado su preocupación sobre si los pacientes asintomáticos y pacientes recuperados que dan positivo en las pruebas pueden esparcir el virus.

Un usuario de las redes en Tibet escribió: “Por favor no use juegos de palabras”, y otro de Shanghai dijo: “¿Tan pronto?”… por favor confirmen de nuevo estas cifras. No expulsen a estos pacientes del hospital solo para mostrar cuán buenos son ustedes”.

Un usuario de Wuhan dijo que, en su vecindario, un paciente recuperado dio positivo en una prueba reciente, mientras otro dijo que se le ordenó trabajar desde su casa luego que dos personas de su vecindario dieran positivo en una prueba el domingo.

Algunos usuarios de internet de afuera de Wuhan también expresaron sus preocupaciones.

“¿Soy el único que siente que hay un encubrimiento?, escribió un usuario. Otro dijo: “No hay pacientes si el Gobierno lo dice. La enfermedad es evitable y controlable si el Gobierno dice que no hay transmisión de persona a persona”.

Reportes independientes eran contrarios a la versión gubernamental.

La hija de un paciente, de apellido Ho, le dijo al diario estadounidense The Epoch Times que a su familia se le ha bloqueado el acceso a su padre enfermo, que continúa en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Ho dijo que a la familia se le informó que su padre había dado resultados positivos en las pruebas, pero no les dieron una copia del informe. Su padre sigue en aislamiento por síntomas similares a la neumonía. También se quejó de la enorme cuenta del hospital, que le ha pedido a sus familiares pagar.

El periodista Zhang Zhan es oroginario de Shanghai y ha estado reportando desde el 1 de febrero. Zhang dijo que sospecha que la afirmación de la ciudad de que tiene cero pacientes es falsa.

“Me encontré a un paciente, que dio negativo nueve veces. Pero sigue teniendo fiebre y sus pulmones siguen sufriendo de una condición inflamatoria, según una resonancia magnética. ¿Qué crees sobre esto? La versión de cero paciente debe ser falsa”, dijo.

Coacción policial

Mientras tanto, un promotor estadounidense de los derechos sanitarios dice que siete familias que perdieron a seres queridos por el coronavirus planeaban presentar una demanda contra el Gobierno de Wuhan por su manejo de la crisis; pero, Yang Zhanging dijo que dos de las familias decidieron no demandar luego que la policía local los acosó y coaccionó.

Yang Zhanqing es el cofundador de una organización sin fines de lucro llamada Chang Sha Funeng.Yang ha estado trabajando con las familias de Wuhan desde inicios de marzo, intentando presentar una demanda colectiva contra el Gobierno local.

“La mayoría de las víctimas no han tenido experiencia haciendo valer sus derechos de salud. No estaban preparadas. Ni estaban preparadas ni sabían que las autoridades usarían tácticas crueles y mafiosas para llevarles a desistir. Así que cuando eso ocurrió, se asustaron muchísimo y desistieron en muy poco tiempo”, dijo por teléfono a la VOA Yang, quien actualmente reside en Estados Unidos.

El promotor se comprometió a continuar su lucha por las restantes cinco familias, que ahora presentarán una demanda contra el Gobierno de Wuhan, ya que una demanda colectiva en China requiere de por lo menos nueve demandantes.