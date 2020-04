¿Pájaro o misil?: Un proyectil es derribado por un ‘objeto’ volador durante un ejercicio de la OTAN (VIDEO)

Un video grabado durante unos ejercicios de la OTAN recoge el momento en que un proyectil lanzado contra un tanque por miembros del Ejército de EE.UU. desde un vehículo blindado de infantería Bradley es derribado por otro ‘objeto’ antes de alcanzar su blanco, lo que ha desatado una nube de suposiciones en las redes sobre el origen de ese obstáculo flotante.

Algunos llaman la atención sobre el parecido del objeto con un pájaro ya que parece aletear mientras se desplaza por el aire, mientras que otros sostienen que es un segundo misil disparado simultáneamente.

En la grabación, captada desde el punto de mira del atacante en un polígono militar en Polonia, se puede apreciar cómo el misil vuela hacia el tanque cuando aparece por la derecha el objeto que choca contra el proyectil, destruyéndolo en el acto en medio de una gran explosión.

.@USArmy 🇺🇸 M2A2 Bradley Fighting Vehicle with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided) missile on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, Poland 🇵🇱 in support of #DEFENDEREurope 20. pic.twitter.com/cxwTOiAN83

— Baltic Security (@balt_security) April 26, 2020