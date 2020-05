VIDEO: Enfermeros que bailan con un supuesto cadáver embolsado con la etiqueta ‘covid-19’ indignan a la Red

Un video de TikTok en el que cuatro enfermeros aparecen bailando con lo que parece ser un cadáver embolsado con la etiqueta ‘covid-19’ ha levantado una agria polémica en las redes sociales.

Se cree que las imágenes, que parecen imitar el famoso meme de unos africanos cargando un ataúd mientras bailan a golpe de coreografía, fueron filmadas en un hospital en San Juan, en Puerto Rico. Sin embargo, los cuatro protagonistas no están identificados, ni tampoco hay pruebas de que el ‘cuerpo’ que llevan sea real.

El video ha generado duras críticas de muchos internautas, que lo tachan de «asqueroso» y «de mal gusto». Un usuario tuiteó que había servido en el ejército y puede apreciar el «humor negro» cuando se trata de trabajar en condiciones difíciles, pero que «la persona de a pie lo ve de forma diferente», por lo que hay que guardarse estas bromas «para ustedes».

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor… pic.twitter.com/vVNjbX5cNm

— ESSENTIAL Julia Song (@realjuliasong) April 29, 2020