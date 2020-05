Trump: «El mundo fue golpeado por la plaga de China. Tratar con China es algo muy costoso»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha referido este miércoles en Twitter a la pandemia de coronavirus como «la plaga de China» y ha asegurado que los tratados comerciales con el país asiático resultan muy caros.

«Como he dicho durante mucho tiempo, tratar con China es algo muy costoso. Nosotros acabábamos de hacer un gran trato comercial, la tinta apenas estaba seca y el mundo fue golpeado por la plaga de China», escribió el mandatario.

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference – and all those innocent lives lost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020