Lista de las páginas webs que estará botando Anonymous por corrupción y violación a DDHH

El grupo internacional de hackers que respalda la democracia y la justicia en todos los países del mundo, mejor conocidos como Anonymous, anunció una operación nacional contra varias páginas web del gobierno sandinista, sus medios de propaganda y también atacará el portal de la Alianza Cívica.

Los motivos del comunicado de Anonymous es que realizarán los ataques por corrupción y violación a los derechos humanos en Nicaragua, sin embargo, llama la atención de sus ataques y que hayan incluido a la Alianza Cívica, opositora al gobierno de Daniel Ortega,

Hoy “son nuestros ataques masivos contra el régimen dictatorial de Ortega” se vio publicado en idioma inglés en la cuenta de Twitter «Lorian Synaro». Y junto con el texto esta una bandera azul y blanco.

Tomorrow and Friday are our massive attacks against the dictatorial regime of Ortega. Join us and let’s shut down the Nicaraguan government and their banking system. We are Anonymous.

