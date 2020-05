Las casas de apuestas en Argentina, con el fútbol como bandera: pasión y entretenimiento

En Argentina, hay una amplia gama de casas de apuestas deportivas que ofrecen diversas alternativas y promociones, destacándose el fútbol como la principal atracción, ya que, sin dudas, es la expresión popular más importante en el país. Aquí, un análisis de los mejores sitios para observar con detenimiento.

El fútbol argentino, ideal para las apuestas

Si bien en Argentina también hay espacio para otros deportes (como el caso del tenis, básquet, boxeo o rugby), el fútbol sobresale y se vive de un modo muy particular, con una pasión efervescente que predomina en cada rincón del territorio. Es por ello que las apuestas sobre el fútbol en el ámbito local permiten descubrir una adrenalina distintiva, considerando el componente emocional que representa cada partido para los simpatizantes argentinos. Así, por ejemplo, el fenómeno de los derbys (River vs Boca, Independiente vs Racing, San Lorenzo vs Huracán, Rosario Central vs Newell´s, Estudiantes vs Gimnasia o Lanús vs Banfield, entre otros) excede lo estrictamente futbolístico para convertirse en un entretenimiento más integral, que abarca cuestiones sociales y culturales muy interesantes.

A continuación, las principales casas de apuestas deportivas que hay en Argentina:

– Bet365 Argentina: Una de las mejores. Reconocida y confiable. Es de las pocas que acepta pesos argentinos. Tiene un bonus de ingreso de créditos de apuesta de hasta $30.

– Betfair Argentina: Permite, con un sistema novedoso, apostar contra otros jugadores. Presenta un bono igualado del 100% hasta $100.

– 1xBet Argentina: Es clave para los argentinos, ya que permite hacer retiros en la moneda local. Tiene una oferta disponible de 100% hasta $4600.

– Betsson Argentina: Completa y variada. Con un bono de bienvenida de 100% hasta 100$.

– William Hill Argentina: Cuenta con un casino, juegos y varias promociones para considerar.

– 888sport Argentina: Muy buen sitio. Tiene una oferta disponible de hasta $30, con un rembolso de hasta 25 €.

Asimismo, es pertinente resaltar que la gran mayoría de las casas de apuestas en Argentina (como Bet365, Betfair, Betsson, William Hill y 888sport), se encuentran disponibles en Wincomparator, con análisis detallados y ofertas de bienvenida.

Breve descripción del fútbol argentino ¿A qué equipo conviene apostarle?

En el fútbol argentino, River y Boca son los favoritos por historia, prestigio y tradición, imponiendo una hegemonía que lleva casi 90 años (el profesionalismo se inició en 1931). Los dos equipos concentran una enorme popularidad y disputan entre sí el flamante superclásico, que es uno de los derbys más extraordinarios del mundo. River es el equipo con más títulos (63 en la era profesional), seguido por Boca (55 conquistas), en una lucha muy atractiva entre ambos elencos. En este sentido, si bien también son denominados “grandes” Independiente, Racing y San Lorenzo, el “Millonario” y el “Xeneize” sacan mucha ventaja por su jerarquía.

Así, apostar por River o Boca siempre es una opción recomendable, ya sea en el torneo local como en los torneos sudamericanos (fundamentalmente la Copa Libertadores).

Por lo tanto, al hablar de las casas de apuestas en Argentina, el fútbol ocupa un lugar central. Para que se deleiten los espectadores con goles, emociones y apuestas.