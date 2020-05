India sospecha de una paloma capturada como posible «espía paquistaní» y Pakistán estalla en memes

La acción de agentes infiltrados y la captura de espías paquistaníes no son nada nuevo en el estado indio de Jammu y Cachemira, teniendo en cuenta la prolongada disputa territorial entre ambos países, pero un reciente detenido superó todas las expectativas de la Policía local.

El pasado domingo, los residentes de una aldea del distrito de Kathua capturaron cerca de la frontera con Pakistán a una paloma que tenía en una de sus patas una anilla con números. El líder de la aldea entregó el pájaro a las fuerzas de seguridad fronteriza de India, que a su vez transfirieron al sospechoso a la Policía el lunes.

Jammu&Kashmir: Locals in Kathua captured a pigeon near Indian border fences today. Shailendra Mishra, SSP Kathua says, «We don’t know from where it came. Locals captured it near our fences. We have found a ring in its foot on which some numbers are written.Investigation underway» pic.twitter.com/76RJilZTFO

— ANI (@ANI) May 25, 2020