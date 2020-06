Ataques en grupo y embestidas con coches: Nuevos videos de brutalidad policial durante protestas en EE.UU.

En las redes sociales surgen nuevos videos que recogen episodios de brutalidad policial en medio de las violentas protestas que estallaron esta semana en distintas ciudades de Estados Unidos a raíz de la muerte a manos de la Policía de George Floyd, un afroamericano que acababa de ser detenido en Mineápolis.

En una de las grabaciones se aprecia cómo uno de los manifestantes se sube a un coche de la Policía y un agente lo arroja contra el suelo, momento en que más agentes acuden al lugar y golpean al manifestante con sus porras.

En otro video un policía rocía gas pimienta contra un hombre con las manos en alto. Antes de hacerlo, el agente le quita la mascarilla al manifestante.

This boy had his hands up when an NYPD ofcr pulled his mask down and pepper sprayed him. ⁦@NYPDShea⁩? Mayor ⁦@BilldeBlasio⁩? pic.twitter.com/YtXDOoVckA

— Sherrilyn Ifill (@Sifill_LDF) May 31, 2020