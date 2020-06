Periodistas denuncian asaltos y arrestos arbitrarios de la Policía de EEUU durante su cobertura de las protestas

Al menos una decena de periodistas que cubren las protestas en Estados Unidos contra la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd — que ha desembocado en la imputación de un agente de Policía por asesinato — han denunciado ataques y detenciones injustificadas de las fuerzas de seguridad durante su cobertura.

Desde el comienzo de las protestas y los disturbios, el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa ha registrado alrededor de 10 incidentes diferentes contra los periodistas, desde asaltos hasta amenazas, en Phoenix, Indianápolis, Atlanta y Mineápolis, comenzando en esta última ciudad por la detención en directo este sábado del periodista de la CNN Omar Jimenez y de su equipo.

La fotógrafa independiente Linda Tirado ha perdido para siempre la visión en un ojo tras recibir el impacto de una bola de pintura lanzada por la Policía.

Por su parte, la periodista de ‘Los Angeles Times’ Molly Hennessy-Fiske ha denunciado que un policía de Minesota disparó a quemarropa una lata de gas lacrimógeno contra ella y contra su equipo mientras cubría una protesta contra una comisaría de la ciudad.

Minnesota State Patrol just fired tear gas at reporters and photographers at point blank range. pic.twitter.com/r7X6J7LKo8

El corresponsal de Nine News Australia Tim Arvier fue detenido y registrado sin que se le dieran motivos al respecto mientras cubría la protesta en Mineápolis. Tanto él como su cámara fueron esposados y retenidos temporalmente por las fuerzas de seguridad.

El periodista de MSNBC Ali Velshi recibió el impacto de una bala de goma en la pierna y ha asegurado que «la Policía del Estado, con el apoyo de la Guardia Nacional comenzó a disparar gases lacrimógenos contra una protesta pacífica sin provocación alguna».

BREAKING: A veteran WCCO photographer is under arrest, taken into custody by the State Patrol. Award-winning photographer Tom Aviles was struck by a rubber bullet. | https://t.co/ni1IFuZ5ZG pic.twitter.com/FYhb54mCAZ

— WCCO – CBS Minnesota (@WCCO) May 31, 2020