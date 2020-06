Cantante y cronista deportiva lucha contra el Covid-19 en León

La joven Rebeca Vanegas es una cantante y cronista deportiva muy carismática y conocida de la ciudad de León.

En días recientes dio a conocer que batalla contra el Covid-19 durante mas de un mes desde que tuvo los primeros síntomas.

Vanegas Inicio el mes de mayo presente síntomas como dolor de cuerpo cansancio y mal estar general con dolor de garganta.

Nunca imagino ella que estaba contagiada de Covid-19 yo más bien pensé que era amigdalitis y me automedique me inyecte antibiótico de un millón doscientas mil unidades y empecé a tomar alive para el dolor de cuerpo cabeza y detrás de los ojos.

Paso así según nos informa unos 3 días así y se me sumo el cansancio no tenía fuerzas y habían momentos en que se me dificultaba respirar.

El día jueves 7 de mayo fui al centro de salud Mantica que es el que me corresponde me preocupe pues había perdido ya el 100% del olfato y el gusto expreso Rebeca Vanegas.

Me dijeron que los exámenes me los harían hasta el día siguiente y me los daría hasta lunes a las 2pm. Me ordenaron haceme una placa la cual por amistad de algunos ex compañeros de la Facultad de Ciencias me la pude hacer y fue hasta sábado que un médico me vio la placa dijo Vanegas.

Este doctor dijo que estaba contagiada y que esto era progresivo y que mejor me fuera al hospital.

En ese momento me despedí de mi hija y entre al hospital, tenía miedo de entrar.

Cuando entre me asignaron una cama en un cuarto donde yo era la única mujer y al fondo eran puros varones Fue la noche más larga fuera de mi casa.

No pude dormir, me daba miedo escuchar el sonido de los monitores de otros pacientes conectados y entubado.

Durante estuve en observación no presente fiebre y mis signos vitales estaban bien por lo que el 10 de mayo me dieron de alta y regrese a mi casa para pasar mi cuarentena aquí.

Mientras estuve ingresada no se me dio ni una pastilla ni nada pues no presente fiebre. Pero mi placa reveló que si soy portadora.

Supongo que no presente nada por las dosis de antibiótico y alive que había tomado antes de entrar.

Llegando a mi casa veo en mi diagnóstico Neumonia Atipica y yo les dije que bonita forma de disfrazar el diagnóstico es Covid-19 ignorante y estúpida no soy ni el pueblo tampoco.

Tengo más de mes y medio de haber salido del hospital Oscar Danilo Rosales Arguello (Heodra).

Yo le hago un llamado a la población, cuidense mucho, si pueden quedarse en casa háganlo pero si son como yo de los que trabajamos y vivimos del diario ni modo háganlo pero con las más extremas medidas de precaución.

No compren nada de esas comidas delivery pues en mi casa de mi familia nadie está contagiado sólo yo y estoy aislada proteguendome y protegiendolos.

Esta enfermedad no se la deseo a nadie te da pesadillas y hasta alucinaciones .No podes dormir y cuando llega la noche el miedo de que mientras dormía te de un paro cardíaco o respiratorio.

De todos estos síntomas el peor de todos es cuando se me cerraban todo lo que es vias respiratorias y no podes respirar por la nariz ni la boca, esos fueron los días y noches más duras de mi vida.

Mi hija de lejos sólo me miraba y lloraba pensado en un desenlace fatal, pues hasta yo misma me sentía morir.

Se suponía que estaba bien y sana, pero el 1 de junio vuelvo a presentar cansancio dificultad para respirar y el pecho al respirar me hacía un pequeño rugido.

Llame a un amigo que es médico y fue positivo ya mi segunda recaída. Empecé de cero otra vez con el tratamiento pero en esta ocasión sin cloroquina y cambio del antibiótico.

Igual que la primera vez cuando ya casi cantaba victoria el día 16 martes de este mes ya siento un poco más agudo el dolor de pecho y espalda lo siento pesado no me sale la flema.

Y aún estando acostada boca abajo hay momentos en que no puedo respirar.

Ayer no aguante y rompí en llanto de desesperación llame a un médico especialista y sigo dando positivo por tercera vez COVID 19.