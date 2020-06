Desempleo, la realidad que enfrentan muchos nicaragüenses en Costa Rica

“Tengo ya un año de estar sin empleo”, esa la realidad que enfrenta Zenelia Flores, una profesora universitaria nicaragüense que llegó con dos de sus cuatro hijos a Costa Rica tras el inicio de la crisis en su país en 2018

SAN JOSÉ, COSTA RICA – El desempleo se ha vuelto la realidad no solo para muchos costarricenses, sino un fenómeno socioeconómico que afecta a muchos de los 8.321 nicaragüenses refugiados que registra hasta junio de este año la Dirección de Migración Extranjería de este país centroamericano.

«Tengo cuatro meses de estar sin trabajo, pero ahí vamos, gracias a mi Dios, que no me falla. Una señora me ha dado refugio, estoy ahí refugiado sin trabajo», contó Marvin Sáenz, refugiado nicaragüense de 54 años a la Voz de América en medio de una esporádica lluvia de junio.

La realidad de don Marvin es la misma del 87,1 % de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica, los cuales se encontraban desempleados, según una encuesta de la organización no gubernamental (ONG), Fundación Arias para La Paz publicada en abril de 2020.

Una realidad que se ha recrudecido durante los tres meses de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica y ha afectado a los nicaragüenses y sus oportunidades laborales.

“La verdad es que yo solamente me rio y juego con ellos (mis hijos), no hay otra razón, porqué no podés hacer nada más. No les voy a decir que por lo que yo hice (migrar a Costa Rica) estamos aquí, porqué estaría marcando definitivamente su crecimiento, su situación emocional. No es justo dañarlos a ellos cuando nosotros los grandes, los adultos estamos dañados”, confiesa Flores a VOA, quien ha visto empeorada su situación de conseguir trabajo en medio de la pandemia del COVID-19.

Tanto ella como don Marvin han optado por las ayudas o paquetes de comida que ofrecen organizaciones humanitarias ante la falta de la generación de recursos.

«Muchos de ellos antes lograban uno o dos días de trabajo a la semana y ahora pues nada, tienen tal vez 45 o hasta 60 días de no tener ningún ingreso, entonces ellos piden lo básico: arroz, frijoles, aceite, azúcar¨, explica la estadounidense, Tania Amador, fundadora de Corner of Love, organización que a la igual muchos a los que hoy atiende tuvo que migrar sus operaciones humanitarias de Nicaragua a Costa Rica tras el inicio de la crisis del 2018.

La estadounidense dice que muchos de los nicaragüenses con los que ha conversado se han mostrado desesperados, incluso con pensamientos suicidas por su difícil situación laboral agravada por la pandemia.

Precisamente para ayudar a este grupo de la población en Costa Rica, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y su agencia socia, Fundación Mujer habilitarán a partir del 28 de junio la plataforma TodaAccionCuenta.org, la cual tendrá un directorio de contactos de pequeños emprendimientos, tanto de personas refugiadas como costarricenses, que se han tenido que reinventar durante la pandemia para salir adelante.