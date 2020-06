«Inhumano»: Indignación en la India por el traslado del cuerpo de una víctima de coronavirus en una excavadora (VIDEO)

A medida que aumenta el número de muertes por covid-19 en la India, ha habido varios informes de cuerpos de fallecidos que reciben un trato inadecuado.

En uno de estos casos, dos funcionarios de la Administración del estado de Andhra Pradesh fueron suspendidos luego de que las imágenes de una excavadora utilizada para transportar el cadáver de una víctima a un crematorio desataran indignación en todo el país, reseña NDTV.

El cuerpo del hombre de 70 años, que murió de coronavirus en la ciudad de Palasa, fue envuelto en plástico y puesto en la pala de la excavadora. Funcionarios vestidos con equipo de protección estuvieron presentes durante el traslado.

Utterly shocked to see the deceased bodies of #Coronavirus victims wrapped in plastic & transported on JCBs & Tractors. They deserve respect & dignity even in death. Shame on @ysjagan Govt for this inhumane treatment of the mortal remains pic.twitter.com/BobjAdIZC8

— N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) June 26, 2020