El “Chino Enoc” critica a Rosario Murillo con más frecuencia

La acusa de actuar sin ninguna ideología política revolucionaria. Todavía Murillo no se ha pronunciando sobre los señalamientos del “Chino Enoc”

El reconocido militante histórico del Frente Sandinista (FSLN) Marlon Sáenz, mejor conocido como el “Chino Enoc” se ha dirigido con críticas cada vez más fuertes contra la vicepresidenta Rosario Murillo. Lo hace a través de las redes sociales.

Lleva meses el Chino de estar lanzando duro a Murillo, quien es la segunda al mando del FSLN, además critica duro a los funcionarios del gobierno sandinista, pues de acuerdo a sus propias palabras, no mira compromiso revolucionario en ellos.

Para Sáenz Murillo está causando fuertes daños en el FSLN por sus ambiciones personales que no abonan en nada en la ideología sandinista, de acuerdo a lo que ha expresado anteriormente.

“¡Rosario no es Dios! Si a mí me la ponen a que me dirija la voy a seguir, pero si me la ponen para que me descomponga el Frente Sandinista nunca la voy a seguir, jamás. Si me la ponen para que cumpla sus deseos personales y se desbarate ideológicamente el Frente Sandinista, nunca la voy a seguir”, deja en claro el 6 de julio, aunque ha tomado sus medidas y aclara que su “líder” es Daniel Ortega.

Denuncia amenazas por parte de otros sandinistas

El “Chino Enoc” ha expresado en reiteradas ocasiones amenazas en su contra cuando critica a Rosario Murillo. “Hoy (el lunes 6 de julio) pierdo a tres compañeros y viene un pendejo cualquiera y me dice: ‘Vos viejo, atrasado, baboso’. Hoy me lo estuvieron diciendo y me dijeron cualquier vulgaridad, porque reclamo que cumplamos con los compromisos con los héroes y con los mártires”, manifestó.