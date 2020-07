Experto en epidemiología Dr. Alejando Lagos Espinosa, dice que el Covid19 no ha mermado

Afirma que los nuevos casos están en los hogares después que un familiar se haya curado, pues deja el virus en los demás

El Dr. Alejando Lagos Espinosa, experto en epidemiología independiente, envió un mensaje de alerta al decir a través de su página de Facebook que “el Covid no está relajado, ni creo que el pueblo este relajado o con la guardia baja”.

Compartimos en LA JORNADA lo que ha observado el Dr. Lagos sobre en qué punto esta Nicaragua con respecto a esta pandemia…

La «incidencia silenciosa» es la modalidad que ha tomado el COVID – 19, los casos nuevos están en los hogares, están en nuestros domicilios.

Diario hay nuevos casos que no son captados por el MINSA y con toda razón no los captan, pues, los que tienen sintomatología Covid están tomando la decisión de «guarecer» o «manejarse» la enfermedad en sus casas, sea por automedicación o con remedios caseros.

¿Y cuál es la causa por la cual muchísimos enfermos se quedan en su casa?: pues, la verdad, muchos no tienen confianza en la atención que se brinda en las unidades de salud del Minsa y otros que no tienen confianza en la atención médica que se brinda en sus Empresas médicas previsionales, principalmente las Unidades de Salud manejadas por SERMESA, que son las Unidades propiedad del INSS.

Pero, ahora pareciera que hay una luz de esperanza para miles de nicaragüenses que están con sintomatología respiratoria en sus domicilios, y digo una luz de esperanza porque el Gobierno dice que comprará cien mil pruebas rápidas para detectar el Covid, y quizás muchos podrían salir de la incertidumbre, angustia, ansiedad o estrés al realizársele la prueba y saber su resultado de forma respaldada.

Y de verdad lo digo, esto de los cien mil test de Covid no deben ser consideradas como una esperanza para muchos, todo lo contrario, debe ser una responsabilidad obligatoria para el Gobierno realizarle una prueba rápida a todo aquel sintomático sospechoso, pues, la identificación de casos permitirá el control de la transmisión, propagación y circulación del virus, permitirá conocer contactos y posibles sospechosos y por supuesto que se iniciaran los tratamientos precoces y se limitara el daño y en consecuencia la disminución de la Letalidad por Covid.

Una gran oportunidad para salvaguardar la vida de miles de Nicaragüenses que no han sido contagiados con el Covid. El Gobierno, ya que inició esta iniciativa, debe acompañarla con voluntades y decisiones técnicas que ayuden minimizar los contagios, las complicaciones clínicas y a disminuir las muertes por el Covid y sus complicaciones.

Hay muchas otras acciones que el gobierno puede hacer en pro de no seguir exponiendo al pueblo a la contaminación por el Covid. Ya jugaron seis meses con la salud de todos, no hicieron lo correcto, y, de ahora en adelante esperamos de ellos seriedad, responsabilidad, coherencia y tecnicismo epidemiológico para el manejo y control de la epidemia. De no ser así, de seguro que tendremos que convivir con una enfermedad viral que, si no te llevó a la muerte en su debut, pués lo hará en la segunda oleada, o en la tercera o en algún brote donde te alcance a tí o a tu familia.

Finalmente creo que después de todo este «traqueteo que ha causado el Covid» quedará una opción definitiva: LA VACUNA, esa que ya ronda por la USA y Canada en América, y en Alemania, Inglaterra, Rusia y China. Es decir, pronto tendremos nuestra inmunidad contra el Coronavirus, pero mientras, hay que seguirse cuidando y no bajar la guardia. ÁNIMOS!!!”, concluye el experto.