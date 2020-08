Nueva York declara el estado de emergencia parcial tras el paso de la tormenta tropical Isaías

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha declarado este miércoles el estado de emergencia en varios condados del estado, incluidos Nueva York, Bronx y Queens, tras el paso de la tormenta tropical Isaías.

«Declaramos el estado de emergencia en los condados de Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nueva York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk y Westchester. El estado de emergencia se aplica a todos los condados que limitan con los 11 especificados», escribió el político neoyorquino en su perfil de Twitter.

Following Tropical Storm Isaias, we have declared a state of emergency in Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk and Westchester Counties.

The state of emergency applies to all counties bordering the 11 specified.

