FOTOS: John McAfee lame las manijas de los carritos de supermercado y las suelas de sus zapatos pero asegura que no puede contraer el covid-19

El multimillonario John McAfee, fundador de la conocida marca de antivirus, afirmó este miércoles en su cuenta de Twitter que es resistente al coronavirus, ya que no contrajo la enfermedad «a pesar de todos sus esfuerzos: lamer las manijas de los carritos de supermercado y las suelas de los zapatos».

El empresario incluso compartió una imagen de sus dispositivos de test y una foto explícita de sí mismo llevando a cabo el peculiar experimento.

Además, McAfee aseguró que pasó varias horas cerca de una persona que mostraba síntomas del covid-19 y, sin embargo, dio negativo a las pruebas del virus y tampoco tiene anticuerpos.

«Lo estoy haciendo de verdad. Tengo 75 años y he estado haciéndolo toda mi vida. Por eso nunca me resfrié, ni tengo gripe ni enfermedades de ningún tipo», agregó el multimillonario, que subraya que a eso «se le llama fortalecer el sistema inmunológico».

McAfee es conocido por sus frecuentes declaraciones polémicas. Por ejemplo, el pasado año el programador ofreció algunos ‘consejos’ a distintos estados de EE.UU. para sobrevivir en caso de que estallara una guerra civil, incluidas recomendaciones sobre cómo acumular armas o vender algunos estados del país a México y Cuba.

Despite my efforts (licking handles of grocery carts, bottom of my shoes, etc.) I’m unable to get Coronavirus to challenge me.

Testing continually shows a valid test (Control line) and neither active antibodies (M) nor past infection (G).

Maybe ‘cause the WHO stats are correct. pic.twitter.com/MwPL3ks4Vv

— John McAfee (@officialmcafee) August 13, 2020