Conflicto político en Venezuela escala ante división de la oposición

El conflicto político en Venezuela escala en medio de las diferencias de líderes de la oposición sobre aspectos clave, como las elecciones legislativas programadas para el 6 de diciembre

CARACAS – Treinta y seis partidos políticos firmaron un documento denominado “Pacto Unitario por la Unidad y Elecciones Libres” que, entre otros aspectos, convoca a los venezolanos a rechazar las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.

También llama a sentar las bases de un Gobierno de Emergencia Nacional para dirigir la transición, atender la crisis que atraviesa el país y convocar elecciones libres.

Además y sin revelar más detalles, plantea activar el artículo 70 de la Constitución para convocar a una “consulta popular” con apoyo internacional que permita “manifestar el respaldo necesario” para avanzar hacia la “libertad”.

En un acto al que no fueron convocados los medios de comunicación, el presidente interino Juan Guaidó, afirmó que el planteamiento se orienta en torno a una solución a la situación que atraviesa el país.

“Nos constituiremos en un comando de campaña por Venezuela y en contra del fraude, hay que organizar en cada sector, debemos movilizar en cada espacio de Venezuela, no es abstención por cierto porque eso no es una elección, es la no cooperación”, señaló Guaidó.

Horas antes, el excandidato presidencial Henrique Capriles difundió un comunicado en el que llamó a no “regalar” el parlamento al gobierno en disputa, reafirmando la posición que reveló días atrás.

“Aquí el verdadero dilema es luchar o no luchar y yo he decidido luchar, yo no me voy a quedar de brazos cruzados”, indicó.

El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que con o sin pandemia las elecciones legislativas se llevarán a cabo en la fecha prevista.

En tanto, en las calles del país, los ciudadanos que se concentran en sobrevivir a la “crisis humanitaria compleja” que atravesaba Venezuela, acentuada por el COVID-19, se muestran preocupados pues no avizoran una salida a la crisis a corto plazo.