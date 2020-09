Mamá de niñas violadas y asesinadas revela mala experiencia con policías

Una de las niñas había sido violada dos veces y la policía orteguista nunca actuó

A pesar del fuerte y duradero dolor, la mamá de las dos niñas que fueron violadas y asesinadas el pasado sábado 12 de Septiembre de los corrientes en Mulukukú, dijo a un medio nacional, que la infante de 12 años habría sido violada por dos sujetos y que había interpuesto la denuncia ante la Policía Sandinista, pero la misma nunca realizó acciones para detener a los sujetos.

“No es por hablar de la Policía, pero cuando ellos quieren lo apoyan o no. No me ayudaron de corazón. Me violaron a la niña más grande (cuando tenía 8 años), y solo tomaron su ropa y me investigaron a mi, como si yo era la de la culpa. Les dije que (al violador debidamente identificado) lo espiaran, pero el hombre se fugó en un bus y es hasta hoy y no lo han capturado”, fue la queja hecha por la señora.

Agregó que la primera vez que esa misma niña fue violada, apenas contaba con seis años y que el repugnante hecho lo cometió un sobrino de la señora. En los dos casos la progenitora identificó a los violadores e interpuso la denuncia ante la Policía Sandinista, pero estos jamás los capturaron.

De igual forma dijo que un sujeto había ingresado a su casa y que le había robado sus pertenencias, e igual interpuso denuncia pero jamás pasó a más.