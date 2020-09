VIDEO: Un raro meteorito rebota en la atmósfera de la Tierra y vuelve al espacio

Esta semana una red global de astrónomos compartió un inusual video que muestra al meteorito Earthgrazer rebotando en la atmósfera de la Tierra, lo que evita que el objeto termine quemándose como la mayoría de los meteoritos que se acercan demasiado a nuestro planeta.

El 22 de septiembre el meteoroide descendió a 91 kilómetros de altitud sobre el norte de Alemania y los Países Bajos y terminó rebotando en el espacio, a diferencia de otros meteoritos, que al entrar en combustión en la atmósfera se convierten en lo que llamamos ‘estrellas fugaces’.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️

In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude – far below orbiting satellites – before it ‘bounced’ back into space

➡️https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9

— ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2020