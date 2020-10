Encuentran más de 5.000 perros, gatos, conejos y otras mascotas muertas en cajas en un depósito de logística en China

Alrededor de 5.000 perros, gatos, conejos y otras mascotas fueron hallados muertos al interior de cajas en un depósito de logística de la provincia china de Henan. Al parecer, los animales fueron comprados en Internet y fallecieron después de permanecer en las instalaciones durante casi una semana, informan medios locales.

Los rescatistas encontraron los restos el 22 de septiembre junto a otros animales vivos, logrando salvar a aproximadamente 50 perros y gatos y 200 conejos. «Hemos hecho rescates antes, pero esta fue la primera vez que experimenté algo tan trágico», dijo a SCMP Dan, voluntario de la organización Utopia Animal Rescue.

At least 5,000 #pets were recently found dead in express boxes at a logistics station in Central #China‘s #Henan Province, according to local animal protection volunteers. https://t.co/2TYpQFSpIl

— People’s Daily app (@PeoplesDailyapp) September 29, 2020