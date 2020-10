Cuba, Rusia y China en Consejo de DD.HH. de la ONU, EE.UU. pide reformas

La elección el martes de China, Rusia y Cuba para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, provocó críticas por parte del gobierno de Estados Unidos que señaló que, aunque ha instado a los miembros del organismo a emprender reformas, “la Asamblea General de la ONU eligió nuevamente a países con antecedentes abominables en materia de derechos humanos”.

En un memorando, el Departamento de Estado de EE.UU. lamentó que sus llamamientos no fueron atendidos y fueron seleccionados China, Rusia y Cuba al Consejo, países a los que llamó “regímenes autoritarios”, incluyendo a Venezuela, elegida en 2019.

En su cuenta de Twitter, la vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, escribió que: «Estados Unidos está profundamente decepcionado por la elección de China, Rusia y Cuba como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La elección de algunos de los peores ofensores de derechos humanos del mundo a esas posición convierten en una farsa la misión del Consejo».

The United States is deeply disappointed by the election of China, Russia, and Cuba to seats on the UN Human Rights Council. The election of some of the world’s worst human rights offenders to these positions makes a farce of the Council’s mission. https://t.co/K8e92pOmuL

Ortagus acompañó el tuit con una copia del comunicado del Departamento de Estado en reacción a la elección de los tres países al Consejo.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, celebró la elección de Cuba y destacó que su gobierno “es parte de 44 de los 61 instrumentos internacionales de DD.HH.”.

Volkan Bozkir, presidente del 75º período de sesiones de la Asamblea General, felicitó desde su cuenta oficial a los seleccionados, entre los que aparecen, además: Gabón, Malawi, Senegal, Nepal, Paquistán, Uzbekistán, Ucrania, Bolivia, México, Francia y Reino Unido.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló vía Twitter que la elección de estos tres países «valida la decisión» estadounidense de abanar el Consejo hace dos años, debido a lo que Washington calificó entonces como «su patrón bien establecido de prejuicio anti-Israel y reglas de membresía que permiten la elección de los peores violadores de derechos humanos del mundo para escaños en el Consejo”.

The election of China, Russia, and Cuba to the UN Human Rights Council validates the U.S. decision to withdraw from the Council in 2018 and use other venues to protect and promote universal human rights. At #UNGA this year, we did just that.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020