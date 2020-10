WhatsApp Plus es la mejor aplicación de mensajería

Todo el mundo que cuenta con un móvil tiene instalado WhatsApp. Es el chat de mensajería instantánea más famoso de España. Ofrece la posibilidad de estar en contacto con tus amigos y seres queridos gastando el mínimo de datos móviles e internet. Sin embargo, WhatsApp se queda corto en cuanto a funciones y la personalización.

Es por ello que existe una APP más potente llamada WhatsApp Plus, donde lo podéis descargar sencillamente desde una página de descarga de terceros. Además de aumentar las posibilidades para chatear, es totalmente gratuita y segura para cualquier dispositivo móvil. Aquí os dejamos el enlace.

Funciones de WhatsApp Plus

Entre sus múltiples funciones extras y mejoras con respecto al WhatsApp original incluye la personalización con temas que modifican todo el apartado estético. Por medio de la modificación de las plantillas de estilo, WhatsApp Plus convierte el chat en un estilo propio y único. Solo hay que instalar el paquete de temas para poder disfrutar de un nuevo diseño de forma segura y gratuita.

A parte del diseño también cuenta con mejoras significativas:

Ofrece la posibilidad de ocultar el estado en línea, el check azul y foto de perfil.

También el tick o palomita de escritura y el doble tick, incluso el estado para cada contacto.

Aumenta el tamaño de descarga y envío de archivos o elementos multimedia en alta resolución, lo cual lo hace ideal para el trabajo.

Cambiar el icono de la pantalla principal de la aplicación y aumentar la duración del vídeo en la sección del estado.

Todas estas mejoras están limitadas para mejorar el rendimiento de los servidores si no se usa WhatsApp Plus.

A pesar de las opiniones negativas de WhatsApp Plus, ya que es una aplicación modificada por un usuario y este podría robar información personal, WhatsApp Plus es totalmente seguro. Todos los datos personales están tan seguros como usar la aplicación de WhatsApp original. WhatsApp Plus utiliza un sistema de cifrado en los mensajes para que solamente sea leído tanto por el receptor como por el que envía el mensaje.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Antes de empezar, es necesario descargar la APK desde el enlace publicado anteriormente. Es una web destinada a aplicaciones no oficiales, ya que algunas no cuentan con la aprobación para ser publicada en las tiendas oficiales de los sistemas operativos del dispositivo. Lo bueno es que es fiable al 100 % además de que no cuesta ningún euro adquirir cualquier APP.

Una vez descargado, es necesario habilitar la función del sistema operativo para descargar e instalar software de terceros. Es un paso sencillo, sin embargo depende de las características y ajustes de Android o Apple. Normalmente se encuentra en ajustes, luego en seguridad y habilitar fuentes desconocidas. Esto no es para nada peligroso y además abre un mundo de posibilidades.

Usar a menudo WhatsApp puede resultar monótono con las pocas opciones de personalización que trae de serie. Ajustes limitados y envío de audios y videos pobre con tamaño reducido. Es por ello que WhatsApp Plus desbloquea los estilos y la capacidad de envío para concentrar el potencial del chat sin tener que recurrir a servicios externos como transferencias de archivos.