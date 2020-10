Trump asegura que es «la persona menos racista de la sala», se compara con Abraham Lincoln y Biden le contesta con un sarcasmo

Durante el último debate presidencial, Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, abordaron el problema del racismo y discutieron sobre Black Lives Matter. En respuesta a una pregunta de la moderadora sobre unas declaraciones en las que afirmaba que este movimiento es un «símbolo de odio», Trump insistió en que él era «la persona menos racista en esta sala».

En contestación, Biden acusó al republicano de «echar leña a cada fuego racista» y bromeó diciendo: «Este ‘Abraham Lincoln’ aquí es uno de los presidentes más racistas que hemos tenido en la historia moderna», en referencia a unas declaraciones de Trump en las que se comparaba con Lincoln, el mandatario que abolió la esclavitud en el país norteamericano.

«No dije: ‘Soy Abraham Lincoln’. Dije: ‘Desde Abraham Lincoln nadie ha hecho lo que yo hice por la comunidad negra'», contestó Trump.

Sus palabras se hacían eco de unas declaraciones realizadas a principios de este año, cuando el político republicano dijo que él había hecho más por la comunidad negra que cualquier otro presidente de la nación, antes de agregar: «Vamos a dejar de lado a Abraham Lincoln».

Por su parte, Biden, insistió en que en EE.UU. aún persiste un racismo sistémico, pero aseguró que tiene un plan concreto para superar este problema.

Biden sarcastically refers to Trump as «Abraham Lincoln,» and Trump gets confused by it pic.twitter.com/Ogdt1QXf3g

— Aaron Rupar (@atrupar) October 23, 2020