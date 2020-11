La tormenta Theta rompe el récord histórico para una temporada de huracanes

La temporada de huracanes del Atlántico de este año ha batido un nuevo récord por número de tormentas nombradas, después de que la subtropical Theta se formara este lunes por la noche en el océano, según lo anunció el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Se trata de la tormenta número 29 que ha sido nombrada por el NHC en lo que va del año, rompiendo con ello el récord establecido en el año 2005, cuando se contabilizaron 28 tormentas.

Subtropical Storm #Theta has developed tonight in the Northeast Atlantic, the 29th named storm of the 2020 Atlantic Hurricane Season.

This breaks the single season record for the most named storms previously held by the 2005 Hurricane Season.

Details: https://t.co/lqZULHcvhJ pic.twitter.com/ZFPgUa5Dmp

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2020