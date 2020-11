Huracán Iota es categoría 1 después de azotar Colombia, Nicaragua y Honduras

El huracán Iota se degradó el martes a categoría 1, a medida que avanza por Centroamérica y después de impactar con fuerza en Nicaragua, Honduras y Colombia, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El meteoro llegó justo cuando estos países intentaban recuperarse de Eta, otro huracán que devastó esa zona centroamericana días atrás. Iota tocó tierra a última hora del lunes, con fuerza de huracán categoría 4, a unos 45 kilómetros (30 millas) al sur de la ciudad de Bilwi, Nicaragua, también conocida como Puerto Cabezas, dijo NHC.

Se esperan intensos vientos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en esa región, dijo el Centro Nacional de Huracanes basado en Estados Unidos.

Con torrenciales lluvias y vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros (155 millas) por hora, Iota lanzó el martes a la calles de la ya devastada zona centroamericana techos de zinc y derribó postes de electricidad. Es la segunda tormenta potente en menos de 15 días que azota estos territorios.

Se espera que se debilite después de moverse hacia el oeste a la vecina Honduras, dijo NHC.

Sin recuperarse de Eta, Puerto Cabezas volvió a cargar la peor parte de esta poderosa tormenta. Medios informaron que residentes asustados repletaban refugios, preocupados por alimentarse y sobrevivir.

While #Iota‘s winds are lower, the #hurricane still has the potential to produce potentially catastrophic effects from flash flooding and mud slides over central America. Here are the Tuesday morning Key Messages for Iota. The full advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/zJT8HfRVp2

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2020