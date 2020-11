Una desconcertante foto de una escolta de la reina de Tailandia desata polémica mundial

En medio de las crecientes demandas de reformas a la monarquía en Tailandia, una desconcertante fotografía de una de las escoltas de la esposa del rey Maha Vajiralongkorn ha acaparado la atención mundial.

En la imagen, publicada por el periodista escocés Andrew MacGregor Marshall, aparece la reina Suthida durante un acto oficial saludando a sus simpatizantes mientras es resguardada por varios escoltas de la realeza.

Una de las integrantes del séquito se muestra con las rodillas sucias y aparentemente lastimadas. «Cuando tu trabajo requiere que pases la mayor parte del tiempo de rodillas», escribió MacGregor Marshall en la descripción.

When your job requires you to spend most of the time on your knees… pic.twitter.com/tvhJH6NIIb

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 20, 2020