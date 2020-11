Las Redes se llenan de memes tras la aparición del misterioso monolito en el desierto de Utah (FOTOS)

Tras el hallazgo de un misterioso monolito metálico brillante en el desierto de Utah, en EE.UU., usuarios de redes sociales no han tardado en reaccionar a través de Twitter.

El descubrimiento fue anunciado hace poco por el Departamento de Seguridad Pública del Estado y todavía no se ha determinado cómo llegó el objeto al sitio.

2020 ending by going full Kubrick on us. Utah Wildlife Resources discovered a monolith in the desert. Time to blast György Ligeti’s «Requiem for Soprano…» https://t.co/oMyjy3BPhU

«That’s been about the strangest thing that I’ve come across out there in all my years of flying.» pic.twitter.com/u9uD2KUGvb

— Zack Sharf (@ZSharf) November 24, 2020