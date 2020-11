VIDEO: Un médico de cuidados intensivos recrea las últimas imágenes que ve un paciente con covid-19 antes de morir y lanza una advertencia

Kenneth Remy, médico estadounidense de cuidados intensivos y concejal de la ciudad de Wildwood (Misuri), ha recreado los últimos momentos que un paciente con covid-19 ve antes de morir. Ese doctor publicó un video en las redes sociales, donde muestra las «terribles» circunstancias en las que cualquier persona podría encontrarse si no toma en serio la amenaza de la pandemia.

«Así es como se ve cuando su frecuencia respiratoria es de 40 veces por minuto, tiene un nivel de oxígeno [en la sangre] que está muy por debajo de 80», dice Remy en la grabación, mientras simula el proceso de intubación en un paciente.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020