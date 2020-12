¿Son los amarres de amor la mejor solución para los problemas de pareja?

Los amarres de amor pueden ser excelentes aliados ante múltiples situaciones, como pueden ser: recuperar a la pareja, alejar a la ex pareja, reforzar el lazo amoroso y hasta evitar una separación definitiva.

Dentro de la magia blanca existen diversos rituales, todos ellos muy diferentes. Los endulzamientos o los amarres de amor son hechizos que es mejor aplicar para cada caso en particular. Es aconsejable tomarse un tiempo antes de elegir y si se puede, consultar a una persona con experiencia dentro del mundo esotérico.

Seguro que en algún momento de tu vida o en la vida de una persona allegada, has podido identificar que por más que se intente de distintas maneras, no se consigue mejorar un aspecto negativo de la relación que con el pasar de los días, se incrementa y daña los sentimientos que la unieron.

Hoy gracias a Internet podemos consultar con videntes de distintos países en el momento de vernos sin opciones. En muchas ocasiones, quizás era lo primero que debíamos haber hecho. Paloma Lafuente es una tarotista española con años de experiencia y en el presente, ayuda con sus conocimientos a través de su página web a personas de diferentes partes del mundo como USA, Argentina, Colombia, Perú, México y otros países de Latinoamérica.

Paloma Lafuente afirma que los hechizos de amor son efectivos y los mismos se realizan con elementos bien purificados, justo en el momento adecuado con el fin de hacer fluir la energía entre las personas. Cuando se refiere a los hechizos de amor, también se incluyen los endulzamientos y los distintos amarres de amor. Estos nacen del pensamiento positivo, la fe y la determinación de lograr aquellos que deseas: la felicidad en la pareja.

En este artículo vamos a mencionar algunos conjuros de amor que gozan de popularidad por su efectividad. Son capaces de abrir el camino entre dos personas, mientras que alejan a cualquier individuo que pueda llegar a ser una molestia en la relación. No obstante, siempre es recomendable contar con la ayuda de una profesional para garantizar la realización perfecta del hechizo de amor.

Un amarre de amor para incrementar la diversión

Este hechizo de magia blanca está destinado para mejorar la comunicación y la diversión dentro de la relación. Es normal que en cualquier relación de pareja, se experimente en algún punto de su evolución, alguna situación que haga disminuir la diversión y así, se vea afectado el vínculo amoroso.

La rutina dentro de la pareja no siempre es un aspecto negativo. Recuerda que las rutinas son las encargadas de fomentar y forjar la solidez en la relación. Nunca se le debe restar importancia a los hábitos, ya que son los encargados de hacer perdurar las relaciones en el tiempo.

Con este hechizo sencillo, avivarás la chispa de tu relación y se incrementará la diversión. Necesitarás: 1 fotografía en la que aparezcan ambas personas de la pareja, si no tienes alguna a mano, servirán una foto de cada uno. 1 vela de cera roja aproximadamente de 21 centímetros, 1 alfiler o un clip, un frasco de cristal con tapa y un bote de miel.

Procedimiento para hacer este amarre de amor:

Si utilizas una foto de ambos, dóblala, si estás utilizando dos fotografías (una de cada uno) júntalas con las caras pegadas, como si simularas un beso. En este primer paso, enfócate en visualizar los momentos felices que han vivido juntos. Utiliza el alfiler o el clip para unir la imagen doblado o para unir ambas fotos. Introduce el amarre dentro del frasco de cristal. Es importante que durante este paso, toda tu fe y toda la ilusión que tengas estén en su máxima expresión. Con la imagen dentro del frasco de cristal, pon la vela roja dentro y asegúrate de apoyarla sobre la imagen. Con mucho cuidado y despacio, derrama miel dentro del frasco de cristal hasta cubrir por completo la foto. Enciende la vela y espera a que se consuma en su totalidad. Ten presente que este paso puede durar varias horas. Cuando la vela se haya consumido, cierra el frasco de cristal con su tapa y guárdalo en tú habitación. Procura dejarlo en alguna zona en la que nadie tenga acceso, esto se debe a que una de las premisas principales a la hora de hacer cualquier hechizo o amarre de amor, es mantenerlo siempre en secreto.

Hechizo de amor para fortalecer la compatibilidad en la pareja

Recurrir a un amarre de amor para potenciar el vínculo emocional con tu pareja, es una buena manera de trabajar las energías positivas que hay dentro de la relación.

Cada relación tienes sus características particulares. Cada pareja tiene sus propios conflictos, pero en cada una de ellas, la compatibilidad es un pilar fundamental de la relación. A mayor nivel de afinidad dentro del amor, mayor será la unión entre dos personas.

Una de las tarotistas más populares en España, Paloma Lafuente, ha aconsejado este hechizo a varios de sus clientes de Latinoamérica y USA, con el que muchas personas han conseguido mejorar la compatibilidad en la pareja.

Los materiales que debes emplear son: 3 velas blancas de cualquier tamaño, cerillas de madera, 1 plato blanco, 1 varilla de incienso de rosas, una foto de tu pareja, una foto tuya, una hoja de papel blanca y 5 jazmines o claveles blancos.

A continuación te explicamos los pasos a seguir:

Enciende el incienso de rosa para que el aroma vaya impregnando toda la zona en la que realizarás el hechizo de amor. Cuando el humo del incienso haya purificado la habitación, coloca el planto blanco en el centro y pon las tres velas formando un triángulo. A continuación pon las flores dentro del plato. Enciende las tres velas blancas y a la vez, recita en voz alta la siguiente oración: “Te doy las gracias, ya que sé que yo (di tu nombre) y (di el nombre de tu pareja) vamos a ser felices. Que siempre seamos libres y estemos unidos en el amor verdadero”. Toma las dos fotografías y colócalas encima de las flores. Espera a que se consuman las tres velas por completo para seguir con el amarre de amor. Guarda las dos fotos en un lugar que solo tú conozcas. Los restos de las velas y las flores, debes ponerlos en el papel blanco, intenta alejarlos lo más que puedas de tu hogar para tirarlos. Una opción es enterrarlo en algún jardín o sumergirlos en el agua: mar, pantano, río, etc. Lo importante es que nadie pueda tocarlos. Por último, este hechizo debes repetirlo durante cuatro semanas seguidas. En el hechizo de la última semana, toma las flores con sus pétalos para que prepares un baño especial.

Es cierto que existen muchos hombres románticos, pero también lo es que por lo general son las mujeres, quienes son mayoría en cuanto al romanticismo. Al principio de cualquier relación es normal que, en ambos individuos de la pareja, existe un mismo nivel de pasión y romanticismo, pero con el pasar del tiempo y la consolidación de la pareja, se reduce en uno más que en otro, el grado de detalle.

En la mayoría de los casos, un hechizo o amarre de amor es la solución a esta situación.

Contar la ayuda de una profesional como Paloma Lafuente

Si consultas a una vidente experimentada como Paloma Lafuente, verás como siempre te aconsejarán tomarte las cosas con calma. Lo primero que recomienda a sus clientes en cuanto al romanticismo, es que se debe tener en cuenta que el concepto varía en función de las personas.

No todas las personas somos iguales y cada quien demuestra sus sentimientos de distintas maneras. En ocasiones, las personas esperan recibir lo mismo que dan y al no recibirlo empiezan las preocupaciones, pero esto no significa que nuestra pareja no sienta lo mismo por nosotros.

Lo mismo sucede con las preocupaciones de muchas personas en cuanto a la permanecer unidos con su pareja. Personas de México, Argentina, Colombia y Estados Unidos han podido realizar consultas a Paloma Lafuente a través de su página web, sobre si se puede hacer algo para poder permanecer unidos a su pareja.

Por lo general van en busca de un amarre de amor, pero en muchas ocasiones, al ser consultada Paloma Lafuente aconseja un endulzamiento y un hechizo de unión son las claves para avivar los sentimientos y la unión en la pareja

Hechizos de amor para permanecer unidos

Antes de explicarte el hechizo para permanecer unidos, te comentaremos un caso real que resultó de forma exitosa.

Hace ya algún tiempo, una mujer contactó a Paloma Lafuente para exponer su caso. Tenía tres años de relación con su pareja. Aseguraba que la pasión se les estaba escapando. Al hablarlo con su pareja, ambos identificaban el mismo problema. Tanto él como ella, tenían miedo de perder la relación, al ver que ya muchas cosas no eran lo mismo.

Esta mujer quería saber si existía algún modo de volver a como estaban en el pasado, ya que temía que su pareja buscara afuera lo que tenía antes en la relación.

El primer paso fue realizar una lectura de tarot y la solución fue simple: un endulzamiento y un hechizo de amor. La mujer (no se menciona su nombre por guardar su identidad) decidió que fuese la tarotista quien llevase a cabo ambos hechizos, pero Paloma Lafuente la convenció e insistió que fuese ella misma la que hiciera el hechizo y la vidente se encargaría del endulzamiento.

Al final, esta historia continua con la satisfacción de la clienta y afirma que su relación de pareja volvió a ser la misma que era en el pasado.

Para el hechizo de amor que sirve para garantizar el permanecer unidos, necesitarás: 2 velas roja de cualquier tamaño, cinta roja, cerillas de madera, un bote de miel, canela molida, 2 platos blancos, 1 alfiler y 2 fotos de cada uno de los miembros de la pareja.

Procedimiento:

Graba tu nombre en una vela y el nombre de tu pareja en la otra vela roja. Hazlo utilizando el alfiler desde la mecha hacia la base. Toma la cinta roja y amarra las dos velas con ella. Asegúrate de realizar tres vueltas con la cinta roja y hacer tres nudos. Asegura que las velas están bien sujetas. Colócalas en el plato y a su vez, piensa en tu pareja. Ve derramando despacio un poco de miel y canela. Procura que con los dos ingredientes, se cubra la mayor parte de las candelas. Cuando las velas estén listas, cubiertas de miel y canela, colócalas en el centro de otro plato que esté limpio. Para que se peguen al plato y se mantenga rectas, solo espera a que comiencen a derretirte y aparezca la cera líquida. Pon un poco de cera en la base y se pegarán al plato. Enciende las candelas con las cerillas y no con mechero, yesquero o encendedor eléctrico. Una vez estén las velas firmes, enciéndelas y mientras se van quemando, toma las dos fotografías. Ponlas de frente, cara con cara y enfoca tus pensamientos en los momentos felices con tu pareja. Lo siguiente que debes hacer es pronunciar la siguiente oración tres veces seguidas: “Por el poder del amor verdadero, invoco la energía de la tierra y el fuego para que su energía creadora y renovadora haga florecer de nuevo el amor en el corazón de (di el nombre completo de tu pareja) y que el fuego funda nuestros corazones como si fueran uno. Que esta fuerza creadora nos acompañe cada día y fortalezca nuestra unión y que perdura a través del tiempo in menguar. Que así sea”. Para terminar este hechizo de amor, espera a que las dos velas se consuman por completo. Cuando se apaguen, entierra los residuos en una maceta con tierra que tengas en tu casa. Guarda las imágenes en algún cajón de tu dormitorio.

No olvides que siempre lo más recomendable es acudir a la consulta de un vidente o tarotista con experiencia. Aprovecha la opción que ofrece Internet para contactar desde cualquier lugar en el que te encuentres. Si accedes a la página web de Paloma Lafuente, encontrarás un formulario de contacto, con el que podrás hacer cualquier pregunta sin ningún compromiso.