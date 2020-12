La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se registró su ingreso a territorio estadounidense

Delia Emilia Castillo, Miss Teen Mundo Latina 2017, permanece desaparecida desde la mañana del pasado martes 1 de diciembre

La adolescente, de 17 años, desapareció cuando estaba en un negocio de comida, ubicado en la localidad de San Pedro el Saucito, en el municipio Hermosillo del estado mexicano de Sonora, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de la entidad.

De acuerdo con la institución, Castillo llegó con su familia, a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic, color negro, al lugar donde iban a desayunar, alrededor de las 08:30 de la mañana. Pero, según dice la FGJE, «la adolescente se quedó arriba del automóvil, por lo que luego de 40 minutos se percataron que no estaba en la unidad, la cual no presentó ningún signo de violencia u otro indicio de que la hayan sacado a la fuerza».

Tras revisar las cámaras del Sistema Estatal C5i, de la Secretaría Pública de Sonora, comprobaron que Castillo llegó caminando alrededor de las 08:55 a una tienda de víveres. Las autoridades entrevistaron al dependiente y este les informó que la chica le preguntó por una central de autobuses.

«Dos minutos después salió caminando por su propia voluntad rumbo al Poniente, rumbo a la Carretera Internacional, a la acera sur rumbo a San Pedro, donde se perdió de vista por las cámaras del C5i», dice la FGJE.

Las autoridades señalan que en las cámaras se vio a la chica «siempre actuando con voluntad propia». No obstante, se activó la Alerta Amber y el Protocolo Alba para este caso, que establecen las coordinaciones para su búsqueda.

En territorio estadounidense

Posteriormente, las autoridades locales tuvieron conocimiento de que la adolescente había ingresado a territorio estadounidense, a través del puesto fronterizo de Nogales, Arizona, ubicado a poco más de tres horas del lugar de la desaparición.

La entrada se habría registrado a las 05:10 de la mañana del 2 de diciembre, casi 24 horas después de su desaparición. Por ello, iniciaron coordinaciones con las autoridades de EE.UU. para su localización.

«Hasta el momento se desconoce su paradero. Se teme por su seguridad e integridad, ya que puede ser víctima de algún delito», dice el texto de la FGJE.

Un mensaje en sus redes

En declaraciones al medio local Diario del Yaqui, su madre, Rosa Isela Castillo, dijo que han detectado que la adolescente se mantiene activa en las redes sociales.

«Estoy tratando de comunicarme con sus amigas para saber si Delia les mandó mensaje o si saben algo, porque me han dicho que se mira activa en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque ya no contesta llamadas ni mensajes», mencionó.

Según publicó el diario El Imparcial, en una de las redes sociales de Castillo apareció un mensaje, que fue borrado posteriormente, que decía: «Quiero que todos sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro».