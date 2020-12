Continúan las aventuras de los misteriosos monolitos metálicos: esta vez le tocó a Polonia (FOTO)

Otro misterioso monolito metálico apareció de la nada este jueves, continuando las aventuras de esa estructura por medio mundo. Esta vez fue colocado en una orilla del río Vístula, en Varsowia, la capital de Polonia, según informa AFP. Personas que trotaban o corrían por la zona dieron con el extraño pilote triangular.

De color plata en su exterior, el artefacto tiene una altura cercana a los tres metros y está asentada en el terreno con tornillos. Una vez difundida la noticia, el hecho volvió a viralizarse en las redes sociales, por más que ya infinitos internautas se han acostumbrado a ver esas estructuras singulares cada vez que entran en internet.

UTAH->ROMANIA->COLUMBIA->SPAIN->UK ISLE ->GERMANY->BELGIUM -> POLAND

A mysterious metal monolith has popped up on a riverbank in the Polish capital Warsaw, the latest in a string of similar objects that have recently appeared in Europe and the US pic.twitter.com/TNAPhE2c8e

— Chuniya Chand Chaukhan (@5thVed) December 10, 2020