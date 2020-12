Una joven muere por covid-19 poco después de dar a luz y despedirse de su hijo recién nacido

Una joven de 33 años de Detroit, en EE.UU., ha fallecido recientemente por covid-19 sin poder sostener por mucho tiempo a su hijo recién nacido antes de ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos, informan medios locales.

Según el hermano de la víctima, Miguel Avilez, la mujer identificada como Erika Beccera no tenía ninguna enfermedad preexistente que pudo haber contribuido al agravamiento de su estado de salud. Tras ser diagnosticada con el nuevo coronavirus, los médicos decidieron inducir el parto.

«Ella pudo abrazarlo [al bebé] y hablar un poco con él. No estaba mejorando, así que la pusieron en el respirador artificial», comentó Avilez al tiempo que se lamentó por la pérdida de su hermana. Asimismo, agregó que nadie sabe lo que la madre le susurró a su hijo antes de que los apartaran.

El menor no fue diagnosticado con covid-19 pero Erika empeoró. «Podías verla llorando, estuvo llorando hasta los últimos momentos de su vida», manifestó su hermano.

Finalmente, la familia decidió sacarla respirador artificial el 3 de diciembre. Con su partida, la joven dejó al bebé, a otra hija de aproximadamente un año y a su esposo. «Mucha gente dice que esta pandemia es un engaño, pero hasta que no les pase a ellos o a su familia, sabrán lo que es realmente el dolor», concluyó Avilez.

Erika Becerra, 33, was 8 months pregnant when diagnosed with COVID in Nov. Her labor was induced Nov 15, but she was unable to hold her son, b/c she couldn’t breathe. She was placed on a ventilator, where she cried before dying from COVID https://t.co/fMn9fDbpIC pic.twitter.com/5Gyyh3V9EO

— Cleavon MD (@Cleavon_MD) December 6, 2020