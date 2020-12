Detectan el primer caso de contagio con la nueva variante británica del covid-19 en EE.UU. en una persona sin antecedentes de viajes

Autoridades sanitarias de EE.UU. han detectado en el estado de Colorado el primer caso en el país de infección de una persona con la nueva cepa del coronavirus encontrada en Reino Unido, según informó este martes el gobernador del estado, Jared Polis. Según el diario The Washington Post, el hallazgo sería además el «primer caso conocido en EE.UU.» de esta variante de la enfermedad.

De acuerdo con Polis, se trata de un hombre de unos 20 años que actualmente se encuentra aislado en el condado de Elbert, al sureste de la ciudad de Denver, y quien no cuenta con antecedentes de viajes.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.

The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi

— Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020