«Una hermosa vista»: China compara los disturbios en el Capitolio de EE.UU. con las protestas de Hong Kong

Medios y usuarios chinos han comparado el asalto al Capitolio por una multitud de partidarios de Donald Trump con los disturbios y las protestas antigubernamentales que vivió Hong Kong en 2019, cuando manifestantes sitiaron el complejo del Consejo Legislativo.

El diario estatal chino Global Times publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotos de aquellas manifestaciones y de la violencia en Washington, y recordaron las dispares reacciones que ambas situaciones suscitaron en algunos políticos de EE.UU.

Tras recordar que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que las imágenes de los disturbios de Hong Kong eran «una hermosa vista», el medio se pregunta si «dirá lo mismo sobre los recientes acontecimientos en el Capitolio».

.@SpeakerPelosi once referred to the Hong Kong riots as «a beautiful sight to behold» — it remains yet to be seen whether she will say the same about the recent developments in Capitol Hill. pic.twitter.com/91iXDzYpcO

— Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021