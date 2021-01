Los dibujos de la serie animada ‘Don Gato y su pandilla’ se cuelan en la conferencia de López Obrador y la Red estalla en divertidos comentarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suele informar sobre sus programas sociales y responder a sus adversarios políticos en sus habituales conferencias diarias, conocidas como ‘mañaneras’ por la prensa local.

No obstante, durante la ‘mañanera’ de este jueves 14 de enero, el protagonista de la conferencia fue el bonachón Benito Bodoque, el icónico personaje de la serie animada ‘Don Gato y su pandilla’.

López Obrador pidió a su equipo de comunicación proyectar la imagen del gato de color azul y suéter blanco que cautivó a generaciones en América Latina.

No es broma. No es chiste. No es meme. #benito Bodoque estelarizó la #mañanera de hoy.

¿A poco no es encantador? pic.twitter.com/lZDomVCywr

— Ismael Frausto (@IsmaelFrausto) January 14, 2021