Muere por coronavirus uno de los peores pedófilos del Reino Unido, que buscaba abolir la ‘edad de consentimiento’ y lideró una red pedófila

Steven Freeman, uno de los peores pedófilos en la historia del Reino Unido, murió a sus 66 años por coronavirus en un hospital, después de contraer la enfermedad el pasado diciembre, dio a conocer este jueves The Sun.

One of Britain’s worst paedos who wanted to abolish age of consent dies from Covidhttps://t.co/WBbSBEYzGa

— The Sun (@TheSun) January 14, 2021