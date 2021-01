VIDEOS: Nieve tiñe de blanco una parte del desierto del Sahara y varias regiones de Arabia Saudita

La semana pasada fueron registradas nevadas y temperaturas de 0 ºC e inferiores en el desierto del Sahara y en varias provincias de Arabia Saudita, sobre todo cerca de las montañas Dahr, en el norte del país. Residentes sauditas expresaron alegría y entusiasmo por la nevada en la región. Sin embargo, medios locales informaron que la Autoridad General de Meteorología y Protección del Medio Ambiente del reino instó a los residentes locales a evitar exponerse al frío.

