Honduras lamenta respuesta de Guatemala a caravana de migrantes

Las fuerzas de seguridad vigilan a migrantes que ya se encuentran en territorio guatemalteco

Autoridades de Honduras lamentaron la respuesta de Guatemala a la caravana de migrantes que llegaron el fin de semana a la frontera con el propósito de cruzar hacia México, en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos.

A través de un comunicado, solicitaron una investigación de los hechos e intentar buscar soluciones bilaterales. La vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, destacó que “la situación se ha ido calmando, hoy ya tenemos buses que se desplazan a nuestras aduanas para asistir a los retornados, según la ley de Honduras y Guatemala y evitar estos enfrentamientos así mismo resguardar a los menores”, explicó la funcionaria.

Más de 6.000 hondureños emprendieron camino hacia la frontera y ahora se encuentran a la intemperie en territorio guatemalteco, concretamente en Vado Hondo, Chiquimula, donde las fuerzas de seguridad los tienen rodeados y exigen la presentación de documentación para permitirles el paso.

Henry Banegas tiene 17 años y es uno de los muchos migrantes que forman la caravana y asegura que no cumplió con los requisitos, entre estos la prueba COVID-19: “Acá me di cuenta de que sin la prueba de COVID-19 no pasaba, pero no me la hice por no tener suficiente dinero y lo que traigo no me ajusta y acá estoy esperando si me dejan pasar, no tengo nada que perder”.

Pero una gran cantidad de migrantes admiten que sabían de las exigencias de documentación para cruzar la frontera, pero sin embargo decidieron asumir el riesgo: “Si sabía, pero no tenía la capacidad y por eso a pesar de toda la pandemia decido irme con mi hija a pesar de los temores que enfrentamos que Dios nos acompañe”, dijo Evelyn Carías.

Las autoridades hondureñas han reiterado su advertencia de que muchos de estos migrantes son víctimas de traficantes de personas que utilizan las caravanas para cobrar el poco dinero que tienen estos hondureños arriesgándolos a cruzar fronteras en condiciones inhumanas.