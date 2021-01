Jack Ma interviene en una videoconferencia tras más de dos meses sin aparecer en público

Tras más de dos meses apartado del foco mediático, Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba Group, ha intervenido este miércoles en una videoconferencia con un centenar de maestros rurales, aplacando la ola de especulaciones sobre su paradero.

Ma recordó en su discurso que, generalmente, el evento anual se lleva a cabo de forma presencial en Sanya, en el sur de Hainan, pero que este año, debido a la pandemia de covid-19, tiene que celebrarse a través de videoconferencia.

#JUSTIN: #JackMa not disappear, here we go: Ma just had a video conference with 100 village teachers on Wednesday morning, saying: after #COVID19, we’ll meet each other again https://t.co/cBm1ryZJQr

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) January 20, 2021