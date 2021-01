Time muestra el primer día de Biden en una oficina presidencial saqueada por Trump

La revista Time mostró sin tapujos su visión acerca del mandato presidencial de Joe Biden en su más reciente portada, que representa el primer día del nuevo mandatario en un vandalizado Despacho Oval mientras el nuevo jefe de Estado mira un país en llamas.

En la imagen se aprecian hojas de papel amontonadas y esparcidas sobre el suelo, un teléfono desconectado y grafitis en varias partas de la Sala Oval, al tiempo que Biden se asoma a la ventana.

«Estén informados. Estén unidos», reza el mensaje de Time en Twitter, acompañado por el sonido de una línea telefónica ocupada.

Is the Oval Office in Seattle? Did BLM-ANTIFA blow through there? https://t.co/PCHMPHXi4r

— Reverend Doctor Jill Biden Derek Hunter (@derekahunter) January 21, 2021