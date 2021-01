VIDEO: Policías acorralados por manifestantes saltan por un barranco en Nueva Delhi

Decenas de miles de campesinos protestaron este martes en Nueva Delhi en contra de las reformas agrícolas del Gobierno indio. Conduciendo tractores y blandiendo banderas, herramientas o espadas, los manifestantes desmontaron las barreras instaladas por la Policía. Según la agencia ANI, 83 agentes resultaron heridos durante las protestas.

Los antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos pero tuvieron que retroceder al verse superados en número. En un video publicado en la Red, se ve a varios policías acorralados y obligados a saltar por un barranco en el Fuerte Rojo, ocupado por los manifestantes.

This is really horrible: cops pushed to corner to jump into moat of #RedFort to save themselves from rioting protesters#TractorRally

Video: @singhanjali pic.twitter.com/3inXsc2DTq

— Neeraj Rajput (@neeraj_rajput) January 26, 2021