Un hombre que negaba el covid-19 y se rehusaba a usar tapabocas fallece un día después de dar positivo

Un británico de 46 años que negaba el covid-19 falleció un día después de dar positivo a la enfermedad, según informaron medios locales. Gary Matthews había sido sometido a una prueba de detección de coronavirus mientras se hallaba aislado en su casa de la ciudad de Shrewsbury (Shropshire, región de las Tierras Medias Occidentales), donde murió el pasado 13 de enero.

Matthews estuvo enfermo durante una semana y, aunque se desconoce cómo contrajo el virus, según su familia se rehusaba a usar tapabocas y a respetar el distanciamiento social, así como las demás medidas de seguridad para evitar contagios.

Decidido a ignorar las regulaciones contra el covid-19, continuaba reuniéndose con sus seres queridos durante la pandemia. «Él y sus amigos tenían la mentalidad de que necesitaban salir y conocer gente para demostrar que no creían en el Gobierno», aseguró su primo Tristan Copeland, según el diario The Guardian.

Copeland explicó en una entrevista que Matthews había desarrollado hacia los medios de comunicación una desconfianza que lo llevó a involucrarse cada vez más, en las redes sociales, con grupos negacionistas del covid-19 que «lo llevaron por mal camino». «No hubo manera de influir en él (…) Me decía que los medios de comunicación me habían lavado el cerebro», comentó.

His family said they begged him to wear a facemask https://t.co/GEMyMOhDyG

— Evening Standard (@EveningStandard) January 28, 2021