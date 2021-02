El rapero 50 Cent organiza una fiesta multitudinaria previa al Super Bowl en plena pandemia de coronavirus

El rapero estadounidense 50 Cent ha sido señalado por el alcalde de la ciudad de San Petersburgo (Florida), Rick Kriseman, por organizar una fiesta multitudinaria en plena pandemia durante los días previos al Super Bowl LV, celebrado este domingo en la ciudad de Tampa, y no seguir los protocolos sanitarios para disminuir la transmisión del coronavirus.

Según ha trascendido, los organizadores del evento, llevado a cabo el viernes 5 en un hangar del aeropuerto Albert Whitted de San Petersburgo, debían garantizar el uso obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento social. Sin embargo, en imágenes de la fiesta filtradas por el medio estadounidense TMZ se observa al artista y a varios de los asistentes pasar por alto las recomendaciones de seguridad.

This isn’t how we should be celebrating the Super Bowl. It’s not safe or smart. It’s stupid. We’re going to take a very close look at this, and it may end up costing someone a lot more than 50 cent. @TMZhttps://t.co/Vrvg8fTdBB

— Rick Kriseman (@Kriseman) February 6, 2021