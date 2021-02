El uso de doble mascarilla reduce hasta en un 96,4 % la exposición al coronavirus

Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que el uso de mascarillas correctamente ajustadas y de dos cubrebocas a la vez reduce de manera significativa el riesgo de transmisión del coronavirus.

En su estudio, esos científicos analizaron la eficacia de portar una mascarilla de tela sobre una quirúrgica y sus pruebas determinaron que este método bloquea el 92,5 % de las partículas de aerosol que tienen de 0,1 a 0,7 micras de diámetro expulsadas durante episodios de tos.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER

— CDC (@CDCgov) February 10, 2021