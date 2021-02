La exestrella de la WWE Gabe Tuft revela que es una mujer transgénero

El exluchador de la empresa de lucha libre WWE Gabe Tuft ha revelado su nueva personalidad como mujer transgénero.

Tuft hizo el anuncio oficial mediante redes sociales a principios de este mes. En su publicación en Instagram, la deportista, que ha cambiado su nombre a Gabbi, apareció con su nuevo aspecto femenino frente a una foto suya tomada anteriormente, en plena carrera deportiva como hombre.

«Esta soy yo. Sin vergüenza ni confusión. Este es el lado de mí que se escondía en las sombras, temeroso y asustado de lo que pensara el mundo, de lo que dijeran o hicieran mi familia, amigos y seguidores», escribió.

«No estoy asustada ni tengo miedo. Ahora puedo decir con confianza que me amo por lo que soy», confesó.

Tuft se desempeñó en la lucha profesional con el apodo Tyler Reks entre 2007 y 2014, apareciendo en espectáculos de la WWE como Superstars, Raw, SmackDown y WrestleMania. Más tarde abandonó el ‘ring’ para dedicarles más tiempo a su esposa y a su hija y para empezar una carrera de entrenador de ‘fitness’ y orador de motivación.

Sin embargo, pese a sus éxitos profesionales, Tuft no fue capaz de superar el sufrimiento mental, según reveló en un comunicado que divulgó en Twitter.

This is my original coming out video from early December. It’s raw, it’s real, it’s emotional. It’s me. The full video is on my IG: https://t.co/6U5HlZd4dd pic.twitter.com/vs9nEN1l7M

— Gabbi Alon Tuft (@GabbiAlon) February 7, 2021