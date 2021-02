Una joven yemení es obligada a casarse a los 12 años y posteriormente su marido le desfigura el rostro con ácido

Una joven yemení que fue obligada a casarse a los 12 años y que posteriormente quedó desfigurada por un ataque con ácido perpetrado por su propio marido se decidió recientemente a contar su historia para pedir ayuda para sufragar los costosos tratamientos médicos que necesita para tratar sus cicatrices, recoge AFP.

Al Anoud Hussain Sheryan, actualmente de 19 años de edad, relató que su madre, tras enviudar y volver a casarse, se apresuró a buscarle un esposo «para protegerla» por miedo a que si ella moría, su hija no tendría a ninguna otra persona cercana.

Pero el matrimonio resultó ser una pesadilla para la adolescente, quien asegura que pasó cuatro años viviendo como «esclava», encadenada y frecuentemente golpeada.

