Emma Coronel, esposa del ‘Chapo’ Guzmán, podría salir de prisión en EE.UU. el miércoles

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, tiene fecha para recuperar su libertad en EE.UU., donde fue condenada por cargos relacionados al narcotráfico.

Según el sitio web de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. (BOP, por sus siglas en inglés), Coronel, de 34 años y con número de registro BOP 31149-509, tiene una fecha de salida de prisión del 13 de septiembre de 2023.

Actualmente, Coronel se encuentra en el Centro de Manejo Residencial de Reinserción de Long Beach, al sur de Los Ángeles, California, a donde fue trasladada a mediados de este año desde la prisión FMC Carswell, ubicada en Texas, donde estuvo recluida 15 meses.

La esposa del exlíder del Cartel de Sinaloa fue arrestada en EE.UU. en febrero de 2021, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia.

En junio de ese año se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

En noviembre de 2021 fue condenada a tres años de prisión; aunque en febrero de 2022 su condena fue reducida de 36 a 31 meses de cárcel.

La petición del esposo

‘El Chapo’ Guzmán, por su parte, cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, tras ser sentenciado por tráfico de cocaína, heroína y marihuana, violencia con armas de fuego y lavado de dinero.

A finales de agosto se conoció que, ante la pronta liberación de su esposa, el exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta al juez Brian Cogan, encargado de su caso, para que le permita recibir visitas de Coronel y de sus dos hijas en la prisión.

“Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga a mis niñas, ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país”, dice Guzmán en una carta escrita a mano.

En la misiva, ‘El Chapo’ señaló que el encuentro con su esposa no representa ningún riesgo, porque el caso en su contra ya culminó con la condena a cadena perpetua en 2019 y no hay más audiencias programadas.